在廚房工作的36歲陳姓婦人，長期切菜剁肉，右手大拇指背側接近手腕處出現刺痛，換左手使用也產生同樣症狀，手指出現麻痛且擴大到前臂，吃藥休息無法改善，到台大醫院竹東分院求診，骨科醫師黃鼎鈞診斷是俗稱的「媽媽手」，採用「微創鬆解手術」後，陳婦工作已不再疼痛。

黃鼎鈞在門診觀察到，近年來媽媽手的族群越來越年輕，主要是低頭族越來越多，許多人習慣單手拿手機，用大拇指滑手機，很容易產生媽媽手，所以用手機要節制，若從急性變成慢性甚至完全無法用手，就需要手術。

黃鼎鈞表示，「媽媽手」是大拇指翹起來的肌腱，與包裹肌腱的腱鞘，互相摩擦發炎導致疼痛，類似板機指一樣，嚴重者以「微創鬆解手術」，並不會影響肌腱和抓握功能，患者恢復很快。

黃鼎鈞說，急性期可透過消炎止痛藥來緩解，或24小時戴拇指副木或貼肌內效貼布，配合休息不用手，再則使用超音波導針挑引鬆解及類固醇注射。

由於做用類固醇反覆注射，容易產生肌腱斷裂的風險，患者抓握動作都需要用到大拇指，不知不覺持續發炎，導致腱鞘及外部韌帶慢性發炎增厚，最後必須以「微創鬆解手術」將腱鞘及韌帶切開，才能恢復。

(中時 )