面對疫情衝擊，航空業受損慘重，交通部提出42億航空業紓困，補貼其降落費、土地租金、房屋及機庫使用費、權利金等。交通部長林佳龍今（4）日赴立法院交通委員會備詢時，受訪表示，華航及長榮無法適用經濟部的中小企業紓困貸款，但是他認為，國籍航空代表國家，因此交通部將視疫期發展，「窮盡所有方法」支持他們度過寒冬，也避免損害進一步擴及旅行社、消費者。

對於華航先前發出內部信，向員工表示這次疫情是「雪崩」式影響，呼籲華航同仁共度難關。立委洪孟楷質詢時認為，華航可能在暗示將放無薪假，這涉及交通、勞工及民眾對政府的信心，究竟交通部態度為何？

林佳龍說，我們的目標是公司不要倒、要善待勞工，若是勞資協調後有「非常時期的做法」，交通部不會干涉，因為公司沒業績、公司就會倒，員工為了公司不要倒閉，協商後採取相關做法，交通部認為，這是公司治理的一部分。

由於品保協會至今已收到超過2千件旅遊消費糾紛，爭議金額高過百億元，其中機票就佔三成。交通委員會上午因此通過立委臨時提案，令交通部要求航空業、旅行社因政府給予其紓困方案，給予消費者旅遊契約退費上，有「減免、退讓」的空間，達到政府照顧航空業、旅行業、消費者三方的誠意。

(工商 )