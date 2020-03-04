新竹市長林智堅（中）4日至伯大尼老人養護中心視察，叮嚀長輩洗手7步驟的重要。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅（中）4日至伯大尼老人養護中心視察，叮嚀長輩洗手7步驟的重要。（陳育賢攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，新竹市長林智堅4日至伯大尼老人養護中心視察，檢視長照機構防疫措施，包括接送長輩的車輛、出入機構防護措施等，他並宣布發放1萬5000片口罩給長照機構長輩使用，加強長輩的健康防護工作。

林智堅今天視察伯大尼老人養護中心，他表示，針對日間照顧中心等長照機構，市府衛生局已要求各機構均需加強防疫措施，針對工作人員進行感染管制教育訓練、對工作人員與服務對象及家屬進行健康管理，另外針對環境清潔部分每日要求須進行消毒，他同時也再叮嚀長輩洗手7步驟的重要。

另，考量長輩於社區活動感染風險較高，市府目前暫停全市的社區關懷據點、長輩共餐、C級巷弄長照站、長青學苑等長輩活動據點，暫定停課至3月底。

家樂園社區式長期照顧機構院長劉美男則表示，面對來勢洶洶的新冠肺炎，機構已要求針對接送長輩的車輛除每日消毒外，長輩上車前，工作人員也要全程配戴口罩替長輩量體溫，確認無發燒症狀後，才接送長輩至日照中心接受服務。

此外，由於新竹市目前超過9成口罩都已分配給醫療院所和照護機構，但因長輩屬於感染高風險族群，因此市府加倍謹慎，林智堅今天也宣布發放1萬5000片口罩給長照機構長輩使用，另有白因子公司致贈560瓶抗菌消毒液予95處長照、失智據點，加強長輩的健康防護工作。

(中時 )