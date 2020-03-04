遠傳(4904)今(4)日宣布，擴大佈局金融科技領域，攜手遠東商銀Bankee社群銀行與台新數位銀行Richart，針對年輕族群推出全台第一個「串接銀行帳戶」的存錢計畫APP《friDay 57》，將提供消費者全新的理財體驗，不僅可以將多個存錢計畫串聯至不同銀行帳戶，有效管理存錢進度。

遠傳結合遠東集團資源、龐大客群優勢，跨入金融科技服務，成為第一個推出數位金融服務APP的電信業者，總經理井琪表示，迎向開放銀行浪潮，遠傳積極參與推動國內金融科技發展，藉由結盟夥伴推出符合趨勢的金融服務，期待迅速擴展市場，目標成為最大的第三方服務業者(Third-party Service Providers, TSP)。未來將結合遠傳5G高速頻寬與邊緣運算的無限潛力，提供更多元化的AI金融智能服務以及更快速、安全的驗證環境。這次洞察年輕世代理財需求，推出《friDay 57》存錢計畫APP，首波上線即攜手遠東商銀Bankee社群銀行與台新數位銀行Richart，期望透過新型態的金融服務，與消費者、金融業者共創三贏。

根據Cheers調查顯示，多數25-45歲之間青世代對於財務狀況不滿意，其中「收入成長有限」與「儲蓄累積太慢」是不滿意的兩大主因，故遠傳瞄準年輕世代理財需求，推出全台第一個「串接銀行帳戶」的存錢計畫APP《friDay 57》，一舉包辦「會存錢、快繳費、學理財、賺紅利」四大產品優勢，其中「會存錢」功能中，消費者可透過《friDay 57》建立多個存錢夢想計畫，透過APP檢視儲蓄進度、每日打卡存錢，逐步達成存錢目標，另外，《friDay 57》「快繳費」也可綁定付款銀行帳號、遠傳帳單、信用卡帳單，於APP內直接繳納電信費、水電費帳單。

(時報資訊)