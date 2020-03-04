隨新冠肺炎疫情擴散，許多線下展會面臨取消或改期的風險，對於長期依賴線下展會的中小企業而言，發展外貿因此遇到瓶頸，企業紛紛尋求線上展會的機會拓展商機。被譽為B2B業界雙11的新貿節正式開跑，為期一個月，提供線上展會的機會，讓企業無須面對面接觸也能做生意，為台灣中小企業發展外貿帶來商機。

由阿里巴巴國際站策畫的新貿節，於每年年初舉行，2020年已邁入第三年。新貿節可視為全球買家的採購風向球，透過全球供應商的新品展示，可預先了解未來市場趨勢，同時也是供應商展現製造能力、外貿實力、優質服務的機會，透過平台行銷工具及數據分析的運用提升訂單轉換率，助力銷售成長，增加台灣中小企業拓展外銷機會。

隨著新貿節開跑，多次獲得阿里巴巴十大網商的蘆洲機械拔得頭籌，以銷售氣門挺桿給美國的賣家搶下台灣成交的第一單。另一個亮點在於，阿里巴巴國際站也特別針對台灣機械、五金、汽摩配、美妝、自行車和健康醫療等產業設立賣家專區，加大投注的資源，就是看上台灣這些優質產業能滿足全球買家的需求，確保全球供貨不斷鏈的特性。

回顧2019年新貿節，全球商家均大放異彩，起跑10分鐘內便超過2018年新貿節首日全天交易額，只用了1小時36分鐘的時間，就讓成交金額突破1億美元大關，同時，跨境貿易鏈路亦全面升級，快遞訂單量暴增6倍。此外，線上交易額及支付買家均成長超過一倍。

阿里巴巴國際站提供的AI推薦演算法，在成功媒合買賣家的轉換率上，2019年較2018年提升163％。再從國家地區方面來看，交易額前十名以歐美國家占多數，前三名分別為美國、加拿大及澳洲；交易額增幅前三名則分別為丹麥、芬蘭及巴西，其中有127個國家交易額成長超過100％。

(時報資訊)