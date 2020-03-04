來自香港的Grace，在台大已經讀到大四了，當台灣政府2月10日下午宣布港澳學生11日起不能入境時，她立即買機票，搭當天晚上9點多的班機來台，「整個過程像逃難」，但她一定要來，否則就要延畢。

Grace說，2月10日下午3時原本跟朋友有個聚會，但因為情勢變化，她取消聚會立即趕回家跟家人說當天就要到台灣，奶奶很訝異問「不是14日才要去，怎麼現在就要走」，她收拾行李過程也是很匆忙，一直在趕、趕、趕。

「上飛機前，爸爸塞給我一些零食，我在飛機上才發現是肉乾，嚇了一跳。」Grace說，因為台灣海關禁止豬肉乾入境，她為了怕麻煩，肉乾就未帶下機。

Grace說，疫情不斷發展，她到台灣的機票前後買了3張，另外2張沒用到，損失一些錢。來台灣的過程，一切都混亂至極，直到去到隔離地點，心情才稍微安定一下。

Grace到台灣後，學校安排14天的隔離，她原本心想有地方住就很好了，怕地方會冷所以連被子都帶上了，幻想著地點應該滿荒涼應該什麼都沒有，但沒有想到居然住的這麼舒適，三餐有人準時送到門口，每天垃圾放在門口有人幫我們清理，「沒有想像中難熬」。

在14天隔離中，Grace就是讀一些跟課業有關的書，也看一些英劇或美劇，提升自己的英文能力，另外也寫寫日記記錄自己的心情。她很感謝台大細心的照顧，這14天也將是她人生中難以忘記的一段時光。

(中時 )