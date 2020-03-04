藝人收入不穩定，因此很多人會投資房產，這次南韓新冠肺炎疫情大爆發，眾多藝人紛紛發起「善良出租人運動」，降低租金幫助租房者度過難關。歌手Rain也響應活動。
據了解，Rain在江南清潭洞擁有房產，近日他向承租人發書面聲明，將3月租金降至50%，共同分擔因新冠肺炎所造成的損失，Rain的妻子金泰希，也將位於江南區驛三洞的房產租金減半。
Rain於2008年購入該筆地，去年5月興建了地下3層至地上6層的大樓，總面積3218.94m2，市值約300億～400億韓圓的行情。
(中時電子報)
藝人收入不穩定，因此很多人會投資房產，這次南韓新冠肺炎疫情大爆發，眾多藝人紛紛發起「善良出租人運動」，降低租金幫助租房者度過難關。歌手Rain也響應活動。
據了解，Rain在江南清潭洞擁有房產，近日他向承租人發書面聲明，將3月租金降至50%，共同分擔因新冠肺炎所造成的損失，Rain的妻子金泰希，也將位於江南區驛三洞的房產租金減半。
Rain於2008年購入該筆地，去年5月興建了地下3層至地上6層的大樓，總面積3218.94m2，市值約300億～400億韓圓的行情。
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