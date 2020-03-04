桃園市龜山與新北市林口地區，近一個月出現一名「襲胸之狼」，連續犯下多起隨機在路上對單獨走路的女子進行捏乳的猥褻舉動，引起當地婦女人心惶惶。警方經過多日偵辦，昨天順利逮捕這名「襲胸之狼」，赫然發現這匹狼竟然是國防部最機敏單位電訊發展室的上尉軍官，經移送檢方後，桃園地院考量這名上尉軍官因連續犯案，因此將他羈押。

據了解，龜山與林口鬧區從二月初起，就有連續多名女性遭到一名年輕男子，趁無人之際在路上隨機摸胸，但伸出鹹豬手的男子每次都逃逸無蹤，由於有多人報案，不但引起當地婦女惶恐，也引起警方關注。

經過連日來調閱各地監視錄影帶，鎖定襲胸之狼的身影後，派員在犯案的地點附近進行長期埋伏，昨天終於發現襲胸之狼出沒，當場將他逮捕。

當警方將他帶回偵訊時清查身分時，嫌犯竟然表示自己是現役上尉軍官，而且服役的單位，竟然是我國軍方及情報單位最具機敏性，也是大陸最想滲透以及在意的國防部電訊發展室。

由於嫌犯身分特殊，警方也立刻通知憲兵隊以及該單位人員前往協助，甚至對全分局上下下達封口令。因電展室就位在林口，距離林口三井鬧區與長庚醫院周邊相當接近，該名上尉軍官就利用地緣關係與下班時間，在街上尋找落單婦女下手。

最近這10幾年來，國防部電訊發展室已取代軍情局，成為我國情蒐大陸和預警情報的重鎮，也是大陸國安情治單位最想打入摸底的情報機構。目前相關國防部和相關單位獲悉有上尉軍官成為襲胸之狼遭逮後也相當震驚，將依規定進行懲處。

(中時電子報)