金門佛教弘法基金會董事長性海師父一行今（4）日贊助更生保護經費新台幣20萬元，希望大家在慈悲喜捨的心情下，讓更多溫馨、勵志的故事在社會人群中發生。（李金生攝）

福建更生保護會用愛關懷社會邊緣人，協助曾經迷失的他們重返社會，多年努力開花結果，甚至有矯正學校出來的少年考上國立大學研究所。金門佛教弘法基金會董事長性海師父一行今（4）日贊助更生保護經費新台幣20萬元，希望大家在慈悲喜捨的心情下，讓更多溫馨、勵志的故事在社會人群中發生。

財團法人金門縣佛教弘法基金會董事長性海師父偕同監察人許明娥、董事楊清國等一行11人捐贈這筆經費，由兼福建更生保護會董事長的福建高分檢察長林邦樑及兼常務董事的金門地檢察署檢察長洪家原代表接受。

目前也是太武山海印寺住持的性海師父表示，寺方特從四方信眾點光明燈的香油錢中，勻支20萬元做為更生保護經費，協力幫助更生人邁向光明，相信在人生路上曾經顛簸的他們，也會感受到社會的溫暖關懷，用更大的力量來回饋人群。

林邦樑則表示，部分更生人家境清苦，每日為了3餐溫飽，必須比別人努力，生活承受很大壓力，且一經判決確定入獄服刑，家中頓時又少了一份收入，經濟上變得更加艱難。福建更生保護會除在年節時關懷慰助這些貧困家庭之外，每個月也指派更生輔導員家訪關懷，在就業、就學、技能訓練方面給予家屬必要協助。同時，近年也聘請專業的諮商心理師及社工師為更生人及非行少年進行反毒團體輔導、節酒輔導及個別諮商等，幫助他們重新站起來。

另外，該會也於每學期開學之前，協請地檢觀護人、地院少年保護官及監獄教誨師調查需求，資助貧困更生人家庭學童及更生少年課業參考書、獎學金、學雜費等，讓這些家庭的子女可以踏實、安心就學，在多年的耕耘之下，甚至還有矯正學校出來的少年考上國立大學研究所，成為更生向上的好榜樣。

林董事長表示，這筆款項將用於慰助貧困及幫助更生人改過遷善，以及順利回歸社會生活的各項輔導措施，協助更生人及家屬站穩腳跟，再以正能量投入社會人群。該會也歡迎各界熱心人士加入志工行列（電話：082-321687，福建更保輔導長王寶璽）攜手幫助更生人邁向光明未來。

(中時 )