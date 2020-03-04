「亞洲有氧天王」潘若迪昨（4日）為了抵抗武漢肺炎疫情，下海call客邀請自家經紀公司老闆、經紀人、工作人員和小師弟游書庭等17人下班到他的有氧舞蹈教室上課，靠運動增加抵抗力，60分鐘課程把所有人操到大噴汗，潘若迪面不改色笑同事，「這內容只是我平時上課的三分之一，大家要活就要動啊！」

潘若迪教室新添購兩部空氣殺菌機，全程對外窗開啟，空氣保持流動，不用擔心有染疫問題。一站上台，他先開玩笑：「有感冒徵兆、剛從日本、韓國回台的人就不送啦！請先居家隔離。」隨後他轉身按下音樂鍵，在台上肢體開合，一會兒向左、一會兒又向右，明明全都是簡單動作的串聯，但卻一下子就把眾人操得唉唉叫，討饒要中場休息，他大笑：「Funky Dance開了5、6年，你們總算來上，進度要一次補足。」

他在台上除了一邊動作一邊講解，還跟著音樂大聲唱和、帶動歡呼聲，趁所有人休息喝水空檔，隨口問眾人：「男人要鍛鍊胸肌還是腹肌才會討女人歡心，都不是，是提款機。」冷笑話使全場捧腹，將氣氛逐漸炒到高潮，所有人一開始還憋扭喊不出歡呼聲，但課堂尾段，歡呼聲此起彼落，應了他平時掛在嘴邊的順口溜，「我不要你會跳，可是我要你會叫，如果不會叫，就站在旁邊笑，笑不出來就去撒泡尿」。

潘若迪表示，這次武漢肺炎不知要拖多久，自己已經做好長期對抗的準備，「不蓋你，我還去買了2箱拌麵，唉呀！那滋味真不賴」。被笑虧根本只是嘴饞，他又解釋，除了拌麵還有添購乾口糧，又被調侃老兵魂上身，搞得像是要8年對日抗戰。他隨後正色向大家信心喊話：「疫情終究會過去，但在這之前一定要運動，增強自身抵抗力。」呼籲大家平日就要注重健康。

短短60分鐘讓眾人累到哀哀叫。（圖／艾迪昇提供）

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(中時電子報)