台灣高鐵今天宣布，即起在桃園站啟動2台紅外線體溫量測儀，測試如發現旅客發燒，將勸導返家休息。立委要求，清明連假前可以設置，SOP也要訂出來。高鐵公司及台鐵局均回應，清明前重要車站將安裝完成，也已擬訂SOP，發燒旅客退票，可免手續費。

肺炎疫情不斷擴大，台北捷運2月29日將防疫升級，在台北車站板南線2號詢問處旁，試辦紅外線熱顯像儀，偵測旅客體溫，若超過37.5度將拒載並協助送醫。高鐵公司4日上午也跟進，即起在桃園站測試試辦。

立委李昆澤在立法院交通委員會質詢指出，紅外線測溫儀是重要防疫設備，希望清明連假前可以設置，SOP也要明訂出來，包含：發燒溫度標準、需不需要複測、體溫過高如何處理？是否拒載？拒載有法源基礎嗎？退票機制和處理程序是什麼？標準應盡速訂出。

台鐵局長張政源表示，已經在採購中，但廠商無法馬上交貨，告知3月底陸續交貨，最慢4月，努力在清明前裝設好，規畫15個車站裝設，台北站4台，基隆、板橋、桃園、中壢、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、新左營、高雄、宜蘭、花蓮、台東等各2台，其餘車站採耳溫槍量測。已擬訂一個草案，還要跟交通部、疫情指揮中心討論，草案朝如果發燒超過37.5度，會重複量測一次，一旦確認會隔離並通知相關醫療單位。

高鐵董事長江耀宗表示，已採購24台，原預計4月底交貨，昨跟廠商先借2台醫療級紅外線測溫儀裝在桃園站進站閘門，調整動線後開始測試，另10台3月底交貨，清明疏運期前重要車站可安裝完成。

另外，台鐵局跟高鐵公司均表示，發燒旅客退票不收手續費，將全額退票。

(中時 )