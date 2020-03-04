遠傳電信擴大佈局金融科技領域，攜手遠東商銀Bankee社群銀行與台新數位銀行Richart，針對年輕族群推出全台第一個「串接銀行帳戶」的存錢計畫APP《friDay 57》，將提供消費者全新的理財體驗。不僅可以將多個存錢計畫串聯至不同銀行帳戶，有效管理存錢進度；還可透過每日執行存錢計畫、玩理財遊戲，輕鬆賺取「57鑽」，兌換品牌咖啡、超商零食、速食餐廳等年輕人最愛的生活好禮，打造最符合消費者需求的行動生活圈！

遠傳憑藉「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)與資通訊技術，結合遠東集團資源、龐大客群優勢，跨入金融科技服務，成為第一個推出數位金融服務APP的電信業者。遠傳總經理井琪表示：「迎向開放銀行浪潮，遠傳積極參與推動國內金融科技發展，藉由結盟夥伴推出符合趨勢的金融服務，期待迅速擴展市場，目標成為最大的第三方服務業者(Third-party Service Providers, TSP)。

未來將結合遠傳5G高速頻寬與邊緣運算的無限潛力，提供更多元化的AI金融智能服務以及更快速、安全的驗證環境。這次洞察年輕世代理財需求，推出《friDay 57》存錢計畫APP，很高興首波上線即攜手遠東集團夥伴遠東商銀Bankee社群銀行與數位銀行領導品牌台新數位銀行Richart，期望透過新型態的金融服務，與消費者、金融業者共創三贏，一同加速金融科技領域發展。」

遠傳於去年加入「政大國際產學聯盟」，成為全台首家加入開放銀行的電信業者。政大金融科技研究中心王儷玲主任表示：「遠傳致力推動台灣開放銀行進程，《friDay 57》是台灣電信業首次推出的數位金融服務APP。遠傳藉由技術優勢與聯盟中銀行會員快速對接，引領金融科技領域創新變革。期待遠傳未來持續推出新型態的金融科技服務，帶動台灣金融創新應用及數位經濟發展，為消費者建構豐富多元的行動生活圈。」

同樣看好年輕族群存錢理財需求的遠東商銀總經理周添財表示：「遠東商銀Bankee社群銀行是國內首家提出OPEN BANKING概念的數位銀行，以社群金融平臺BaaP(Bank as a Platform)提供標準化、客製化的OPEN API，進行各項金融服務串接，目前已與多家新創公司完成介接。

此次與《friDay 57》合作即是運用OPEN API串連客戶資料，提供更符合客戶需求的服務體驗，與遠傳共同攜手以揪團享2.6％活存年利率，幫助年輕人快速達成存錢計畫。」台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀則表示：「此次第一階段與遠傳《friDay 57》合作，便是將金融服務滲透生活場景，讓民眾更便利地使用多元金融服務。未來Richart也會持續整合『儲蓄、支付、理財、外幣及貸款』等五大年輕客戶常用的核心金融服務，更積極與第三方服務業者合作，從民眾的不同生活場景切入，創造更加便利多元的金融生態圈。」

(中時 )