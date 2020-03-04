退役陸軍中將、國民黨立委吳斯懷今天質詢衛福部長陳時中時，不僅當面肯定地說「陳部長你的辛苦國人看到了，請你要保重身體」；還替衛福部的防疫紓困預算請命，強調「陳部長像是了不起的將軍，領軍在前方作戰，目前戰功赫赫，但是後面給你的子彈、油料還夠不夠？」

立法院財政委員會今邀集衛福部、財政部、經濟部等部會首長，針對600億防疫紓困預算案進行報告並備詢。吳斯懷邀請陳時中上台質詢時，一開場就說，這段時間台灣的疫情能穩定，必須肯定行政團隊的努力，尤其是陳部長的辛苦，「國人都看到了，請你要保重身體。」

吳斯懷接著說，在朝野配合之下，行政院在很短時間內提出振興條例，是非常了不起的事情，也讓國人看到大家的努力，只是裡面還是有些瑕疵，「我想請教陳部長，也是為了衛福部做一個聲援。」

吳斯懷解釋，目前政院提出的600億防疫紓困預算案，結構明顯有失衡的現象，就是衛福部編列的預算只有169億，佔600億的28.26％，相較於上次SARS期間，衛福部（前身為衛生署）預算有238億，佔總特別預算500億的47.72％。

因此，吳斯懷說，目前疫情已經面臨行政院長蘇貞昌所說的，就是進入圍堵與減災並重階段，但要減災就得預防社區傳播，在這樣可能變成大型感染的時候，衛福部編列的預算足不足以因應？「就好像陳部長是了不起的將軍，領軍在前方作戰，目前戰功赫赫，但是後面給你的子彈油料購不構，我想請教衛福部？」

對此，陳時中說，以防疫中心看整件事，當然希望疫情早日停掉，經費就不需要這麼多；他說，當年SARS編了238億，最後有101億沒用到，所以這次整體編列實際經費當中，有45.6億是預備金，其餘部分也有將近130億。

陳時中強調，此次防疫特別條例的第11條有規定，相關經費可以相互流用，所以未來萬一疫情繼續下去，防制經費就可以往紓困與振興的部分流，只要維持這樣的彈性，相信就能讓整體防治更有效率。

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(中時 )