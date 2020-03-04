美國聯準會（Fed）緊急宣布調降基準利率兩碼，周二美股震盪收低，道瓊工業指數終場大跌785點，但台股在台積電(2330)逆勢開漲帶動，加上金融股指數翻紅助陣，台股開高震盪後收最高，漲64點至11392點，站穩五日線，短多續揚。

Fed緊急降息兩碼，為2008年金融危機以來首度緊急降息，將聯邦基金利率降至1.0%-1.25%，3日美股先漲後跌，跌幅介於2.81至3.41%。台積電ADR下跌1.96%，APPLE下跌3.18%。

台積電ADR周二下跌1.96%，但台積電今早跳空開高，雖盤中漲幅收斂，仍多維持上漲；台積電領軍走揚，蘋果組裝廠的鴻海(2317)股價亦抗跌，台股早盤在台積電上漲支撐，多維持小漲的格局。

台積電股價周二收在317.5元，外資賣超4002張；本周股價開低後逐步回升，也帶動台股本周逐日上揚，加上富邦金(2881)等領軍金融股指數走揚，台股今日站穩11300點並回到五日線之上。

台積電ADR周二收54.88美元，下跌1.1美元或1.96%，折合新台幣每股約330元，台積電今早逆勢上漲，收盤漲3元達320.5元，台股同步向上續彈，亞股的日股也是開低後翻紅。盤中包括港股及韓股均上漲，美股期指電子盤也擴大漲勢。

盤中焦點股方面，受到疫情延燒，額溫槍供不應求，盛群(6202)、紘康(6457)等晶片廠都接獲耳溫槍與額溫槍晶片急單，激勵股價大漲。

另外，台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.010元開盤，升7.7分，早盤一度大幅升值逾2角；中午暫收盤，新台幣兌美元為29.960元，升值1.27角。

台股今日由台積電鎮守多頭陣營，守穩在5日線之上並續創本周高點，目前下檔支撐為年線及11,000點，上檔壓力為半年線約在11,500點附近；後續美股及新冠肺炎疫情仍牽動全球股市的神經。

(時報資訊)