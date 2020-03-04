國防部電訊發展室，是大陸國安單位除了軍事情報局外，最想打入摸底的機敏單位，這些年來，電展室也一直是世界各國中，情蒐大陸且最具威脅情報的重鎮。
位於林口的電展室主要工作，就是每天接收所有來自大陸及對岸的大量訊號情報，將所有截獲的片面資訊整合研析後，直接送往國安會、國安局、國防部及三軍司令部。
電展室主要是偵收中共訊號情報與無線通訊。據了解，大陸大概每半年或一年，就會換一次保密措施，但我方總能在很短時間「破解」。而且電展室偵蒐距離相當遠，即便是解放軍在內陸通訊，我方亦有能力截聽蒐集，因此不管大陸在何處進行軍演，我方仍有能力情蒐掌握。
除了負責中共所有空中訊號的攔截與破譯，電展室也負責太空衛星 偵監。九六台海危機後，國防部便設法租到能即時、同步監控大陸軍 事動態的間諜衛星，且運作多年，此任務亦由電展室負責。
因此近這10幾年，電展室已取代軍情局，成為情蒐大陸和 預警情報的重鎮，也是大陸國安情治單位最在意，且最想打入摸底的情報機構。
(中時電子報)
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