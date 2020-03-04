市場預期擴大減產 油價躍升1.5％ 14:042020/03/04 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因市場預期產油大國即將擴大減產規模，帶動國際油價4日（周三）大漲1.5％。 布蘭特原油周三走升0.78美元或1.5％，報每桶52.64美元，前一日小跌0.04美元作收。美國西德州中級原油期價上揚0.72美元或1.53％，報每桶47.90美元，寫下連3日上漲。 石油輸出國家組織（OPEC）與盟友組成的OPEC+周二召開技術委員會，建議將原油日產量再削減100萬桶，積極應對全球新冠肺炎疫情，這也意味OPEC+聯盟的兩大產油國俄羅斯、沙烏地阿拉伯已接近達成協議，為油價帶來支撐。 (工商 ) #市場預期 #擴大減產 #油價 #報每桶 #OPEC+ 也許您會感興趣 推薦閱讀 史上最慘1周！油價閃崩15％ 投資人驚喊殺完沒？ 00:032020/02/29 財經 沙國擬提議每日再減產100萬桶石油 04:092020/02/29 全球財經 油價單周暴跌 金融風暴來最慘 15:082020/02/29 財經 疫情衝擊需求 油價跌至1年多低點 22:112020/02/29 財經 肺炎打壓需求 美油價周跌逾16％ 04:092020/03/01 全球財經 可可版OPEC成軍 04:092020/03/01 產業特刊 油價跌落50美元 美頁岩油商垮了409家 19:482020/03/02 財經 《國際油價》低接買盤進場，周一國際原油勁彈4.5％ 10:002020/03/03 財經 《美股掃瞄》美股消息面：油價大漲4.5％，創今年來最大漲幅 10:342020/03/03 財經 商品期貨趨勢專欄－原油供需不佳 OPEC動向受矚目 04:102020/03/04 證券．權證 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 孟晚舟在劫難逃！ 老美挖出華為禁令致命傷 - 財經 台灣房市慘了？專家警告：撐不住這波資金抽走潮 - 財經 別人恐懼時貪婪 巴菲特上周狂掃這支股票 - 財經 《金融股》新冠肺炎疫情升溫，台灣人壽推利好惠民 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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