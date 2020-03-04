因市場預期產油大國即將擴大減產規模，帶動國際油價4日（周三）大漲1.5％。

布蘭特原油周三走升0.78美元或1.5％，報每桶52.64美元，前一日小跌0.04美元作收。美國西德州中級原油期價上揚0.72美元或1.53％，報每桶47.90美元，寫下連3日上漲。

石油輸出國家組織（OPEC）與盟友組成的OPEC+周二召開技術委員會，建議將原油日產量再削減100萬桶，積極應對全球新冠肺炎疫情，這也意味OPEC+聯盟的兩大產油國俄羅斯、沙烏地阿拉伯已接近達成協議，為油價帶來支撐。

(工商 )