新冠肺炎疫情持續擴大，民眾若擔心自己醫療保障不足，壽險公司現在祭出醫療險新投保者免30天的「等待期」或等待期縮短為10天，可讓醫療保障幾乎「零時差」。

台灣人壽4日宣布即日起新增關懷保戶三大措施，一是取消新冠肺炎30天的疾病等待期限制，只要保單生效日期是在今年4月30日（含）之前的保戶，若投保後確診為新冠肺炎者都可適用，即保單就依契約內容理賠，不會因等待期內而被排除。

二是台壽的個人險保戶若是醫院或診所的醫事人員，在執行職務時，不幸確診、感染新冠肺炎，台壽額外提供新台幣5萬元的一次性慰問金；三是新冠肺炎確診保戶的房屋、汽車貸款本金利息可緩繳3個月。

一般醫療險都有等待期30天以上，即擔心保戶是「帶病投保」，所以在保單生效日後30天內確診的疾病，一般不予理賠；這次台灣人壽率先宣布，只要現在投保，且保單會在4月30日前生效者，一律免等待期，現投保現保障，亦即要在4月底前投保才有此項優惠。

新光人壽則是因應新冠肺炎，除了所有醫療險都不會將新冠肺炎列為除外不保外，醫療險等待期一律由30天縮短為10天。

另外如對醫護人員不幸感染新冠肺炎者，如國泰人壽亦有提供5萬元慰問金，大部分壽險公司亦多強調醫療險不會對新冠肺炎執行除外不保條款，即都納保理賠；且對感染者的保單借款、房貸等亦多提供緩繳優惠。

(工商 )