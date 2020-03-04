季芹、佩甄、王仁甫4日錄《媽媽好神之俗女家務事》，許孟哲和趙孟姿2月傳出懷孕喜事，王仁甫認為這是件值得開心的事情，季芹也說：「他的眼神散發著光芒和溫暖，我們都能感受到他的喜悅，而且聽孟姿說在交往期間，她就發現孟哲的溫暖和體貼，很替他感到開心。」王仁甫表示現在就跟許孟哲談育兒機還太早了，「有小孩後，在照顧上遇到問題才能夠討論。」季芹還爆料許孟哲現在就在詢問嬰兒車的挑選秘訣了。

王仁甫表示因新冠肺炎疫情關係，主辦單位決定將5566演唱會往後延，「許多56粉絲年齡層尚年輕，若大家戴著口罩一起唱歌和大合照，氣氛怪怪的。」王仁甫聽到演唱會延期的當天，他馬上帶太太季芹吃麻辣鍋，最大受惠者的季芹一旁笑說：「為了老公，我忍住兩周不吃麻辣鍋了！」在3、4月是國外旅客旅遊的旺季，夫妻倆經營的民宿營業額上少了近3、4成，「國內旅客的詢問度有提高。」

佩甄和先生王祚軒育有1子1女，小朋友就讀的學校在防疫措施上，她比喻是「桃園機場的規格」，「健康管控上是滴水不漏，我們都很有信心，台灣很厲害。」她認為這是一個好時機能夠帶給小朋友機會教育，基本清潔和洗手都很重要，過去她偶爾偷懶，洗手沾到水即可，「現在要搓到有泡泡才洗得乾淨。」她笑說大家的手都變香，以前大家都輕忽打噴嚏、咳嗽的影響力，現在要確實做到遮好和禮貌性的閃避。

(中時 )