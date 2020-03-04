近日有媒體報導，因新冠肺炎疫情衝擊，導致農民恐慌買不到肥料，農委會農糧署澄清，表是我國製肥原料進口主要來自印尼、中東、加拿大等地，肥料供應不受疫情影響。目前台肥公司製肥原料庫存也充裕，足供1期稻作農需，呼籲農友勿恐慌，肥料可充分供應。

農糧署指出，往年一期稻作約2月份種植，今年1月份天氣回暖，部分農民提早插秧，種植後遇到低溫寒流，農民補肥造成整體用肥需求增加。加以部分肥料廠因去年銷售情形不佳，年前採保守生產並調降庫存，使市場整體肥料供應量減少，農友轉向台肥購肥，致台肥部分肥料供應經銷商及農會提貨需求吃緊。針對目前正值需肥旺季，該署已積極協調台肥公司及各民營肥料廠全力投入生產，可供應農友春耕需求無虞。

農糧署特別強調，每期作均協調農民團體辦理肥料疏運安全庫存，現庫存量仍超過1萬6500公噸，後續將視廠商供肥情形及農民需求逐步釋出安全庫存，充分滿足農友用肥需求。

(中時 )