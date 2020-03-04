民進黨立委林俊憲日前提出將提案修改健保法，擬新增被保險人第七類或是第六類單獨列出一款，例如藝人黃安這類；民進黨主席卓榮泰今受訪表示，任何制度不要針對某一個人、某些人；但如何讓它更完善，兩個考慮就是公平跟安全。

卓榮泰中常會前受訪指出，台灣的健保被世界公認非常好，但如何更完善，就必須考量公平跟安全，讓有能力的人多負擔些相對責任，政府更有能力照顧經濟上的弱者，已做到雙重的公平。

他說，安全上，政府健保制度是照顧國人健康安全的第一層把關，最重要關鍵在政府各種制度上要完善做好健保的工作，在顧及生命健康、安全的同時，也要照顧到財政安全，財政安全才能支撐政府做更多的事。

他認為，健保匯率對象實施合理調整，國人應該有個共識， 慶幸看到制度給國人好的保證後，如何保障制度才是重要的，不要讓健保走向經營困難；台灣不論是健保制度或是這次口罩發放，世界都以台灣為師，雖然台灣不是WHO成員，但台灣也可以做出這樣的貢獻。

被問到民進黨中央人事；卓榮泰表示，選舉之後黨中央目前是在縮減人事，但是有些人是調整的，例如原本副秘書長郭昆文轉任總統府，遺缺由林鶴明接任，三月一日之後也開始上任，目前如果有一些同仁有新的工作機會，黨也鼓勵，審量黨部的能量跟跟人力的工作需求，至於目前，還是以安定為主。

(中時 )