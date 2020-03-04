陳姓外科女醫師為徐姓女患者以微創手術切除右側乳房3處腺瘤，術後回診，陳醫師觸診時才發現，竟漏切除1顆1.6公分腺瘤。徐女控告醫師業務過失傷害，台中檢方認定應屬約定手術未履行行為，且未造成「額外傷害」，宜循民事途徑解決，以罪嫌不足予以不起訴處分。

40歲陳姓女醫師是台中市1家教學醫院的乳房外科醫師，經診療檢查，確診徐姓女子罹患乳房纖維腺瘤，並在2018年1月10日安排微創手術，預計切除徐女右側乳房3處比較大的腺瘤。

徐女術後返家，回診再由陳醫師觸診，才發現竟漏切掉1顆1.6公分腺瘤，陳醫師向徐女表示，願意免費再安排手術切除漏切的腺瘤，已挨過刀手術的徐女怒而拒絕，控告陳醫師業務過失傷害。

陳醫師到案坦承不諱地指稱，她在術前確實告知徐女，預計切除較大的3處纖維腺瘤，她在手術過程因疏忽而漏未切掉其中第二大的1顆1.6公分腺瘤，但她並未因此而造成徐女受傷害，僅屬於約定醫療行為未完全履行的民事糾葛。

檢察官也認定此爭議應屬於雙方約定手術行為未完全履行，並未造成徐女「額外」的傷害，要認定醫師構成業務過失傷害罪證不足，宜循民事途徑解決，而予以不起訴處分。

(中時 )