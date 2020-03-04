大陸新冠肺炎疫情趨緩，使台商與台幹陸續復工，產能利用率逐漸提拉升，使3月之後迄第2季的營運成長契機不必過分看淡，加上美國FED（聯邦準備理會）於周二大幅息兩碼企圖振興經濟，將引領全球央行掀起降息風潮，使短中期的資金行情值密切追蹤。

台股今在公營法人（或說國家隊）、大股東、主力群與業內實戶等作多，加上外資賣超台積電張數呈現趨緩跡象，使大盤開高震盪走高，不僅收復5日線，也直逼11400點關卡，短期或有機會持續向上檔10日線及半年線挑戰。

在台積電、台塑四寶、統一、富邦金、兆豐金、鴻海、中華電、台灣大、台達電、中鋼、廣達、台泥、長榮與亞泥等集團股力挺多方下，加權股價指數終場收漲64.63點，報11392.35點，漲幅0.57%，成交1374.95億元。

周二表現相對弱勢族群，包括被動元件國巨、華新科，前波漲多的原相，宅經濟的鈊象、網龍，與矽晶圓環球晶等，另外特斯拉供應鏈和大等也走疲，顯示盤勢漸成輪動架構，由於該等類股波段穩步趨堅格局未看淡，後市值持續追蹤。

業內人士指出，今相對強勢股票包括和泰車、儒鴻、玉晶光、豪展、熱映、嘉晶、台勝科與晶電等，也多是具題材之指標性股票，顯示主力群、大股東等作多意願濃厚。

此外，大陸上海與深圳兩市，近期把疫情擺一邊，持續呈現走多態勢，似予南韓、日本等地短期股市效法模式，因此，日韓兩市場周三係走多格局。

該局面是否牽引美股見賢思齊，或可由道瓊期指等三大指數電子盤，在今早大幅走高略窺美股在周三稍晚開盤之趨勢，未必偏空，而該等狀況對台股在年線附近架構短中期底部區，具正面效益。

(工商 )