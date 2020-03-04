台中市政府4日公布新任副市長人事案，前台中市副市長楊瓊瓔，換跑道當選立委就職後，其職缺，由現任副秘書長黃國榮轉任。至於副秘書長職缺，則由顧問賴淑惠接任，黃、賴兩人未來將持續為台中奉獻專業，實現「富市台中，新好生活」施政目標。

市府表示，新任副市長黃國榮，曾於前台中市長胡志強的任內，擔任副市長，曾任中華民國駐蒙古大使，去年接任台中市政府副秘書長一職，4日轉任台中市副市長。

新任台中市副秘書長賴淑惠，曾任台中市政府勞工局長、台南市政府副秘書長，之後又擔任台中市政府顧問，4日接任台中市副秘書長。

台中市長盧秀燕4日出席東區大智路地上物拆除工程開工典禮時接受訪問表示，台中是全台第二大城，原本出缺的副市長職位工作非常繁重，她經過深思熟慮，邀請資歷非常完整的副秘書長黃國榮擔任，黃在台中任職累計將近15年，除有豐富內政經驗，也擔任過大使，擁有國際事務經驗，相信對台中與國際接軌相當有幫助。

盧秀燕也說，副秘書長黃國榮職缺，由顧問賴淑惠接任，她本身資歷非常足夠，對公務發展相當了解，因此，先前邀請她擔任顧問，4日再邀請她擔任市府副秘書長。因黃國榮及賴淑惠，對市政都非常了解，相信他們是適當人選。

(工商 )