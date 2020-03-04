（台北市美國商會今日發布「2020商業景氣調查」。圖／彭媁琳攝）

台北市美國商會今日發布「2020商業景氣調查」，近6成受訪者對台灣未來12個月的經濟成長展現信心，35%公司預計在今年擴大在台招聘人才。

新冠肺炎疫情方面，台北市美國商會會長金奇偉表示，台灣一開始處理得非常好，讓商會會員們會更有信心，尤其是一開始，最重要的時段，對會員會有信心，這是很正面的趨勢。

不過，美國商會的會員們對台灣能源政策有較高的疑慮，金奇偉指出，69%會員對台灣能源有疑問，主要是製造業，對能源價格和穩定度有些質疑，這個比例在2019年是87％，往下走是好趨勢。61.5%認為能源政策有疑問，恐影響投資計畫，2025非核政策前景不明，也會影響投資。

美國商會也認為，總統蔡英文進入下一個任期後，首先要聚焦在兩岸政策，其次是能源、勞基法、台美關係、更多投資、培養人才等。

這次調查特別選在總統大選後實施，降低選舉的影響層面。另外，有些問卷是在新冠肺炎疫情爆發後才會回收的，這部分沒有影響會員對台灣2020年經濟成長的信心。

(工商 )