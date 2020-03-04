無人機飛行場域問題近日來引起民間熱議，因民航局未顧及航模業者及民間意見，讓地方政府和民代陳情電話接到手軟。有鑑於此，六都之二的台南市、高雄市，以及嘉義縣、屏東縣在舉行數場公聽會後，經專業分析評估，將朝「負面表列」開放空域。新北市、桃園市將朝「正負面併行」，嘉義市採「正面表列」，台北市、新竹市仍在評估。

依照《民航法》新修訂「無人機專章」內容規定，飛行操作空域在400呎內(以下)的，由直轄市、地方縣市政府管理規範，400呎以上飛行，需先向民航局申請核可，另外，日落後日出前也禁止從事飛行活動，媒體等法人機構可申請排除限制。新法也明定，只要「重量超過250克以上的無人機都要註冊登記納管，2公斤以上的空拍機，或者不到2公斤，但若要在活動場所進行空拍，都需要有操作證照，才可申請操作飛行」。

台北市：記者3日致電 台北市交通局綜合規劃科，規畫科表示空域問題尚未定案。的確有收到相關業者建議和民眾陳情，「目前仍在蒐集民間意見」，民眾若有建議地點，亦可將建議地點發至陳情信箱。但又因北市轄區內中央機關甚多，高樓林立、人口稠密，市府統整意見後，近期會再開內部會議重新討論並審慎評估，最晚3月底前公告。

新北市：記者4日致電 新北市交通局運輸規劃科黃莉雅科長，黃科長表示，新北將朝「正負面表列」併行，以「市區、人口稠密區為正面表列」，「郊區(河濱、海邊岸線、山區、空曠風景區等)為負面表列，若有民眾建議適合開放地點，市府會協調權管(中央機關)看法或意見，若沒有意見就會公告開放，但公告後仍會進行「滾動式檢討」進行增減。最晚會在3月底新制上路前公告。

桃園市：記者4日致電 桃園市交通局，交通局明確回應，將朝「正負面表列」併行，以「市區、人口稠密區為正面表列」，「郊區(河濱、海邊岸線、山區、空曠風景區等)為負面表列。

交通局長劉慶豐先前也曾表示，民航局的圖資資料並不是最後公告版本，桃園不會全面禁飛，市府近日將邀集相關單位、遙控無人機玩家及意見領袖等共同討論，深入溝通瞭解各界對飛航區域需求以及開放空域可能產生之安全問題，謹慎評估合適禁限航空域規劃方案，以符合整體風險控管並維護公共利益。「交通局初步規劃朝向針對人口密集度較高之住宅區、商業區、工業區等區域管制禁飛」；「而人口密集度較低的區域，如觀光風景遊憩區等，則開放大面積之飛行區域」，力求在風險危害最低的原則下，將無人機娛樂、教育、觀光等效益最大化，規劃適合開放及禁限航空域。

最快3月13號(五)前，最晚3月30日前就會將最終定案進行公告，但公告後仍會視情況進行「滾動式檢討」進行調整。

新竹市：記者4日致電 新竹市政府交通處交通規畫科林俊源科長表示，目前仍在蒐集民間意見，3月底前會進行公告。

苗栗縣：記者4日致電 苗栗縣政府勞工及青年發展處彭德俊處長表示，將在明(5日)舉行記者會，宣布「苗栗縣無人機飛行空域」的最終定案。

嘉義市：記者3日致電 嘉義市交通處交通行政科，交行科表示，因嘉義市有27萬人口，在密度上不輸台北市，屬地狹人稠範圍。會以「正面表列」方式進行管理，但會盡最大努力開放綠區，初步以河岸、河濱地區進行開放。

至於會開放多少？交行科強調，因西區鄰近水上機場，開放較無可能。但已有部分學校表達願意開放假日讓民眾使用校內空域，並將在3月中旬正式公告，且會以3-6個月方式「滾動式檢討」，來進行後續開放。對於新制規定，將依民航局官員在公聽會上所述，初期進行勸導，經屢勸不聽者才進行裁罰。

嘉義縣：記者4日致電 嘉義縣政府建設處道路管理科表示，嘉義縣將朝「負面表列」進行管理。原則上軍事基地、人口稠密區，水上機場以及鹿草看守所、嘉義監獄不開放。此外，對於觀光景點故宮南院，會以部分區域禁飛(法人可申請解禁)，未限部分則開放，至於阿里山國家風景區是否會開放？道管科指出，阿里山風景區自行管理，若有需求可致電道管科協助。

台南市：台南市府3日發出新聞稿指出，台南市長黃偉哲已指示積極朝向「負面表列」方式規劃、管理，交通局已蒐集近期產官學界、民間團體的相關意見，朝減少無人機飛航的管制限制，擴大飛行場域可行性的方向規劃。

台南市政府交通局長王銘德表示，今（109）年3月31日將實施民用航空法新增的遙控無人機管理專章，並授權地方政府管理轄內飛行場域，台南市長黃偉哲相當重視無人機產業未來發展，指示交通局朝降低民眾不便性的方向規劃，除必要飛航安全管制區域，儘可能開放飛行場域。經市長黃偉哲指示，台南市無人機飛行場域採行負面表列公告禁止飛行場域，交通局也將邀集產官學界等單位蒐集禁飛場域，儘量完成公告，讓飛友有遵行的方向。

高雄市政府交通局 初步公告之 禁限飛區域圖。(圖/翻攝自 高雄遙控無人機協會)

高雄市政府交通局3日也舉行「飛行區域公告規劃會議」邀請市府各一級主管機關及高雄相關民間團體與會，高雄市議員曾麗燕及邱俊憲等議員亦到場一起參與討論高雄空域規劃問題。

高市交通局官員在會上表示，經分析現行法令規範，目前相關法令管理精神相同本屬「負面表列」精神，像是《民航法》第34條規範機場四周範圍及商港法規範商港區域等，經評估建議新法上路後應採用「負面表列」較為適宜！公告之「紅區」(禁航區)未經申請主管機關核可，依法不得飛行。

高市交通局也呼籲，市轄內的空域受「五大飛航管制區」管制，請飛友注意不得飛行及擅闖，分別是「高雄機場、左營海軍、岡山空軍、屏東空軍、台南機場」。違反者，除送民航局依《民航法》裁罰30-150萬元外，若造成意外事故傷亡，將可能判刑，呼籲民眾切勿以身試法。

屏東縣：記者3日致電 屏東縣政府交通旅遊處詢問，交旅處表示，近日已密集在本月初舉行數場說明會並邀請相關團體與會。也接獲不少自然人、法人、協會致電詢問空域管理問題，經綜合評估，縣府傾向朝「負面表列」方式管理。

交旅處指出，預計在3月中旬，會先以預告方式呈現「屏東縣內禁止或限制遙控無人機操作範圍」和相關的管理規定。另外，對於許多人詢問「墾丁國家公園到底能不能飛？」，交旅處說，「國家公園空域需向國家公園申請，目前不受新制上路所影響」。

另外，台北市、新竹市，仍在收集民間意見和內部評估。新竹縣、台中市截至發稿未獲回應。

先前採「負面表列」的，開放全縣市可飛(除公告紅區禁飛)的僅八縣市，加上評估後開放的4縣市，目前11縣市分別為：

「基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣」。

正負面表列併行的有：新北市、桃園市。

(中時電子報)