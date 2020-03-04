立法院今早召開聯席委員會審查「嚴重特殊性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，時代力量立委王婉諭則是率先提前召開記者會，指出經濟部在特別預算中有「名詞認定模糊」、「紓困補助失焦」和「方案空白重複」等三大疑問，希望政府具體回應，讓紓困更有效地協助受災產業度過難關。

王婉諭指出，無論是紓困條例或預算說明，都出現許多「名詞認定模糊」的情況；例如，紓困條例第9條的「營運困難」，預算說明的「受疫情影響」及預算措施說要補助「標竿企業」，這些都涉及補助標準、對象跟範圍，政策若不清楚，會讓民間摸不著頭緒；此外，抵用券發放的前提標準是「疫情趨緩」時，但滿足疫情趨緩的條件要怎麼衡量，政府也應頒布標準。

王婉諭指出，台經院的統計資料其實已有明確的受災評估，經濟部目前卻僅以「連續兩個月營業額下滑15%就能申請補助紓困」來寬鬆認定，未來不僅可能出現因補助申請浮濫，而造成審查工作困難，更可能帶來負面的政策效果。她舉例，不被疫情影響的不動產業，卻因營業額連續下滑而得到政府補助，不僅無助於紓困，反而成為助長房價的幫兇，紓困產業應「正向表列」。

關於「方案空白重複」的部分，王婉諭說明，此次的補助方案「產業升級轉型人才培訓」作為本次預算中少數針對勞工權益的預算，經濟部應就相關預算如何執行，特別在津貼部分是挹注給企業或是勞工，才可以確保勞工受惠。另外，預算中的「智慧平台建構」對比中小企業處的法定職掌跟現行計畫，都已經有類似的作為，補助應調整施放給更有需要的產業。

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(中時電子報)