科技日新月異，超乎你我想像！！一向對汽車、科學、機械、工程等領域充滿熱情的英國名主持人理查哈蒙(Richard Hammond)，這次在Discovery頻道的《理查哈蒙玩很大》，讓觀眾一睹全球最厲害的創新工程、設備與機械。從全世界最長的地下鐵路隧道、四個足球場大的貨櫃船、全球最大汽車廠、奧地利超級水壩到可塞進11隻藍鯨的超級銀河運輸機，《理查哈蒙玩很大》於3月6日起每週五晚間10點首播！

傳奇貨艙大到「可塞進11隻藍鯨，或4800隻駱馬，又或是2千5百萬顆乒乓球！」。（Discovery頻道 提供）

你能想像世界最大的空中運輸機有多大嗎? 這麼重的飛機起飛，又如何能在空中維持不墜呢? 美國空軍C-5M超級銀河運輸機長75公尺，寬68公尺，高20公尺，滿載量高達381噸，是全世界最能負重的飛機，它的傳奇貨艙大到「可塞進11隻藍鯨，或4800隻駱馬，又或是2千5百萬顆乒乓球！」

這台巨無霸運輸機「所有軍方需要的東西，幾乎都能塞進去」。（Discovery頻道 提供）

運輸機上還有多間三鋪座艙，以及足可容納73名乘客的客艙，它的機鼻也可以開啟，容量驚人！發明之初，它是用於1968年越戰期間輸送物資與坦克、機械，爾後，由於運送的坦克大過它，美軍便加大尺寸，製作成現在這台「所有軍方需要的東西，幾乎都能塞進去」的巨大運輸機。

機上的重量分布要精準，在車輛、機器裝入貨艙前，工程師要為每一個測過重量的物品做標記。（Discovery頻道 提供）

巨無霸運輸機就像是一座會飛的停機棚，光是起飛就是大工程，不但機上的重量分布要精準，例如在車輛、機器裝入貨艙前，工程師要依照事先精算過的位置，為每一個測過重量的物品做標記…，這麼大的機身更需要超長機翼讓它乘風飛行，超級銀河一副機翼就長達68公尺，每一片機翼都比籃球場更長。

一探超級銀河引擎的研發歷程，進入專門用來測試噴射引擎的建築物。（Discovery頻道 提供）

儘管機身非常龐大，超級銀河運輸機還是能執行突擊起飛和降落，跑道也只需要短短的914公尺，這也是因為它有夠輕的機體才能讓這架龐然大物保持適航，其中的秘訣就是輕量的蜂巢體製作的機身，夾在外層的玻璃纖維或鋁材中間，再讓它和玻璃纖維一樣輕薄的東西結合，堅固得要命，但又非常輕盈。

而因為大容量，C-5M超級銀河運輸機可載貨飛行九千公里全程無須加油，但仍有燃料不夠的時候，此時就得空中加油。然而，如何克服巨大尾翼造成的亂流讓兩架飛機靠近？如何維持高度與速度好銜接油管?也在在考驗著工程人員。

每架超級銀河運輸機都需要大量的悉心呵護，在空中每飛行一小時，就要進行超過一週的維護工作，但光是開進保養廠就是一項龐大的任務，裡面有超過一百位技工，會著手執行約2萬個各別的維修工作，而維修機棚更高達六層樓！理查將鑽進運輸機20公尺高的機尾中，看技師們測試過程，體驗空中加油及維修等工作，並前往製作超級引擎的工廠一探超級銀河引擎的研發歷程。

可以塞進11隻藍鯨的世界最大運輸機，TopGear理察哈蒙帶你一探其中的工程秘密。（影音由Discovery頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)