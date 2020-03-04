線上零售巨頭亞馬遜公司周二證實，在美國的一名員工確診感染新型冠狀病毒。

亞馬遜發言人表示公司將支持這名隔離中的員工。

該發言人證實稍早前彭博的報導，稱這名確診員工的工作地點在亞馬遜位於華盛頓州西雅圖的南聯合湖區（South Lake Union）辦公大樓，所有曾與他有接觸的同事都已經接到通知。

亞馬遜周日表示，在義大利米蘭的兩名員工確診感染新型冠狀病毒，並已接受隔離。

(時報資訊)