《國際產業》亞馬遜證實，一名西雅圖員工確診新冠肺炎 14:152020/03/04 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 線上零售巨頭亞馬遜公司周二證實，在美國的一名員工確診感染新型冠狀病毒。 亞馬遜發言人表示公司將支持這名隔離中的員工。 該發言人證實稍早前彭博的報導，稱這名確診員工的工作地點在亞馬遜位於華盛頓州西雅圖的南聯合湖區（South Lake Union）辦公大樓，所有曾與他有接觸的同事都已經接到通知。 亞馬遜周日表示，在義大利米蘭的兩名員工確診感染新型冠狀病毒，並已接受隔離。 (時報資訊) #亞馬遜 #西雅圖 #名員工 #確診感染 #新型冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港犬染新冠肺炎 農委會專家揭原因 12:462020/03/01 生活 港病患寵物檢測弱陽 無感染證據 04:102020/03/02 焦點新聞 鑽石號翻版 德國郵輪1200乘客於挪威港口檢疫 23:162020/03/03 國際 防疫便利貼8》出國求安全 一次看懂旅遊警示燈號 10:002020/03/04 生活 從韓返台打疫苗遭拒…媽控訴「淪醫療人球」 醫怒轟：急個屁！ 00:242020/03/04 生活 美案例破百 聯準會12年來首度緊急降息救經濟 04:432020/03/04 國際 譚德塞： 新冠肺炎致死率逾3％ 是一般流感的三倍 05:132020/03/04 國際 亞馬遜為何能成長神速？元老級員工揭秘辛 07:592020/03/04 日常 新冠肺炎又擴散9國 全球近半數人口被疫情壟罩 08:072020/03/04 國際 名媛下船隔離超過30天！訂餐廳突被取消 吐心酸：終於知道被歧視感受 08:542020/03/04 娛樂 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 陸復工數據造假？企業爆整天開空調耗電 - 財經 《金融股》新冠肺炎疫情升溫，台灣人壽推利好惠民 - 財經 - 時報資訊 台灣房市慘了？專家警告：撐不住這波資金抽走潮 - 財經 暖心！蘋果送陸隔離員工大禮包 裡面竟有這台 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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