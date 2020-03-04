中國國民黨黨主席補選即將在3/7本週六舉行，角逐這次補選的立法委員江啟臣今(4)日在臉書上發布第三支形象影片，主張國民黨一定要網路化、數位化。江啟臣也強調國民黨要更開放，要現代化，要跨出同溫層，才能重新壯大！

江啟臣表示，國民黨未來如果「跟不上時代，就會被時代淘汰」！2020大選失利後，許多支持者及黨員都希望能夠重新改變國民黨，也希望中生代能夠扛起改變的責任，這次他的競選主軸就是「勇敢改變國民黨」，要跟所有黨員一起，重新設計、包裝國民黨，找回人民的信任。

江啟臣說，在科技日新月異，網路發展快速的時代，民眾資訊吸收的方式有了系統性的改變，完全改變了我們的生活，也完全改變了政治環境。因此對外聯繫上，他認為國民黨更要做好「溝通網路化」的工作，去傾聽民意、去進行溝通，要善用各種媒介管道，開啟社會對話，開啟世代對話。

對內聯繫的部分，江啟臣也主張國民黨要「服務數位化」，未來他會創建KMT App，讓黨員同志可以進行資訊查詢、意見表達、黨費管理，甚至連署投票，利用科技力量，在國民黨人力精簡、資源有限的現況下，優化對於民意的精準掌握。

江啟臣強調，透過網路化、數位化，國民黨才可以更精準的了解民意，更清楚社會的脈動！國民黨要更開放，要現代化，要跨出同溫層，才能重新壯大！他也再次呼籲所有的黨員同志，這禮拜六一起站出來，共同攜手改變國民黨。

(中時電子報)