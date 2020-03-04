受到大陸疫情影響，大統百貨和平店驚傳本月底吹熄燈號，對此，大統百貨和平店經理潘進昆鄭重否認，他表示，目前4～9樓還在整修內部，暫停營業外，有營業的地下一樓至三樓空間，因有10多家衣服業者合約到期不想續約，正接洽其它廠商進駐，至於世界健身、傑森超市及湯母雄遊樂場等賣場仍持續營業中。

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