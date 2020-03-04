和平店3月底吹熄燈號？ 大統百貨否認 14:252020/03/04 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到大陸疫情影響，大統百貨和平店驚傳本月底吹熄燈號，對此，大統百貨和平店經理潘進昆鄭重否認，他表示，目前4～9樓還在整修內部，暫停營業外，有營業的地下一樓至三樓空間，因有10多家衣服業者合約到期不想續約，正接洽其它廠商進駐，至於世界健身、傑森超市及湯母雄遊樂場等賣場仍持續營業中。 (工商 ) #大統 #百貨 #驚傳 #吹熄燈號 #否認 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓人氣歌手驚傳工作人員確診新冠肺炎 金請夏突竄熱搜 00:212020/02/29 娛樂 日本前任天皇驚傳「一周前發燒病倒」 缺席現任天皇生日會 08:232020/03/01 國際 SOGO、漢神百貨防疫再升級 進館量溫 11:462020/03/02 財經 美律：第一季能見度非常低 否認接獲AirPods訂單 20:322020/03/02 財經 勞動部長否認逆時中 藍委嘆防疫就怕這一味 20:172020/03/03 政治 伊朗驚傳23名國會議員染新冠肺炎 20:272020/03/03 國際 否認拆除 武漢華南海鮮市場大消毒 21:002020/03/03 兩岸 劉真搶救26天！驚傳自發性腦出血緊急開顱手術搶救 22:472020/03/03 娛樂 劉真深夜驚傳腦出血開顱搶救 辛龍爆痛心斷絕外界聯繫！ 00:302020/03/04 娛樂 大陸驚傳境外移入病例！陸媒：將加強危險國家移入檢疫 10:552020/03/04 兩岸 財經熱門新聞 比核彈級疫情還傷美股？ 市場憂最強災難來臨 - 財經 暖心！蘋果送陸隔離員工大禮包 裡面竟有這台 - 財經 台灣房市慘了？專家警告：撐不住這波資金抽走潮 - 財經 《金融股》新冠肺炎疫情升溫，台灣人壽推利好惠民 - 財經 - 時報資訊 陸復工數據造假？企業爆整天開空調耗電 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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