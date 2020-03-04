LINE TV周二、三早上10點跟播韓劇《無人知曉》，主演金瑞亨前年憑《SKY Castle天空之城》魔鬼教師「金珠英」爆紅，睽違一年回歸小螢幕接演新戲《無人知曉》，搖身一變成為霸氣女刑警，形象依舊帥氣，但兩個角色詮釋方式大不同。金瑞亨日前接受雜誌專訪表示，她會為每個角色打造專屬的聲調，若「金珠英」是連珠炮、強硬不容分說的說話方式，《無人知曉》的角色「車英珍」則是傾聽者，會用穩重舒服的聲音，讓對方有安全感。

金瑞亨劇中飾演首爾地方警察廳重案組一組組長「車英珍」，高中時期的摯友是聖痕連環殺人案的最後一個被害人，她因未能拯救好友而懷著罪惡感，高中畢業後考上警察，從基層一路晉升到組長，被稱作「女警界的傳奇」，外型冰冷但內心溫暖，因為一起家暴案與鄰居變親近，沒想到對方卻離奇墜樓，讓她決定挺身而出，查明真相。

金瑞亨形容角色「是懷抱著傷痛也要堅強活下去的刑警」，為了演好這個角色，她不斷反覆研究和思考，也會提早20至30分鐘到片場醞釀情緒，演出「金珠英」一角也是如此。她並自爆拍攝《SKY Castle天空之城》期間，前7、8集都是邊吊點滴邊拍戲，「金瑞亨不像金珠英這麼厲害」，坦言詮釋這個角色的過程很吃力，但也因此獲得成長。

雖然憑金珠英一角人氣暴漲，廣告邀約不斷，但金瑞亨幾乎推掉所有廣告代言，更慎選劇本，接到新戲《無人知曉》邀約時，曾擔心無法扮演角色，婉拒導演2次，經過審慎考慮後才決定接演。至於接演的理由，金瑞亨表示，跳脫典型搜查劇元素、充滿人情味的角色，及編劇紮實的功力，是她決定參演的主要原因。《無人知曉》3月3日起LINE TV 每周二、三早上10點同步跟播。

此外，韓國團體「神話」隊長Eric（文晸赫）繼韓劇《又是吳海英》後，暌違4年主演新戲《怪咖！文主廚》，飾演明星廚師，該劇原訂韓國時間3月6日播出，因新冠肺炎疫情蔓延，為考量工作人員和演員的健康安全問題，及戶外拍攝移動造成市民的不安全感，決定延後播出。LINE TV將於3月28日首播，每周六、日早上10點更新。

(中時 )