為方便需居家檢疫者返國後，從機場搭車返家，桃園機場防疫車隊4日起上路，交通部規畫短程旅客由機場排班計程車負責，長程卻獨厚租賃車業者，讓排班司機抱怨連連。

由於疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心自大陸、香港、澳門、韓國、義大利及伊朗等地入境台灣者，必須居家檢疫14日，但礙於規定居家檢疫者不得搭乘大眾運輸工具，因此交通部公告「居家檢疫者自機場返家交通方案」，從桃園機場、松山機場及小港機場入境旅客，若無親友接送者，將以機場排班計程車，及租賃車提供點對點的交通服務。

根據交通部規畫，從桃園機場出發的短程旅客（北北基及桃竹地區）由機場排班計程車載送，而長程旅客就由租賃車負責，不少計程車司機私下抱怨，現在生意都已經很難做了，還要被限制只能跑短程，實在不公平。

桃園機場排班計程車自律委員會主委黃良易表示，以機場到高雄為例，如果以計程車跳表計費約1萬元左右，但是交通部及租賃業者訂出的價錢是6千元，對整天排班的運匠們絕對無法接受。

據了解，桃機共有620輛排班計程車，但是現在機場旅客銳減生意慘淡，平日來排班載客只剩一半，雖然交通部祭出的補貼政策，還是吸引約240名司機登記加入防疫車隊，不過有些運匠因為生意已經慘到「凍未條」，乾脆跑去開租賃車了。

自律委員會表示，其實在疫情擴散前，機場排班計程車就已經由自願者組成防疫車隊，讓需要居家檢疫的旅客搭乘，各種消毒的設備及程序他們都已經相當熟悉，機場計程車也是肺炎疫情的受害者，希望政府開放長程載客給機場排班司機。

(中時 )