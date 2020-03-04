巨量死魚塞滿前鎮河 疑水中溶氧不足 14:492020/03/04 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前鎮河出現大量死魚，疑水中溶氧不足。(高巿府環保局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄前鎮河高公截流站河面出現大量死魚，高巿府環保局上午派員巡查沿線皆為住宅區，現場檢測pH 7.44、水溫25.9℃、導電度960μS／cm水質正常；但溶氧0.94 mg／L偏低，研判為日夜溫差大，水中溶氧不足，且近日鳳山溪汙水處理廠曾報備將廢水排入河川，使河川溶氧更加缺乏，導致魚群死亡。 (中時 ) #溶氧 #前鎮河 #河川 #大量 #死魚 也許您會感興趣 推薦閱讀 肺炎驗屍報告 氣管現大量黏液 04:092020/02/29 焦點新聞 切開肺部 大量黏稠液體溢出 04:102020/02/29 兩岸要聞 模組化大量製造 假訊息滿天飛 04:102020/02/29 社會新聞 土耳其開邊界 大量難民湧往希臘 18:332020/03/01 國際 接受過多資訊 民眾焦慮上身 04:102020/03/02 地方新聞 溫差大 養殖業小心溶氧量不足 04:102020/03/03 地方新聞 確保砂石料源供應 水利署長3日督導河川疏濬 16:032020/03/03 財經 生活熱門新聞 劉真自發性腦出血開顱 代表病情嚴重了 - 生活 劉真續發性腦出血 恐等不到關鍵生機 - 生活 直播》新冠肺炎再添150疑似個案 確診維持42例 - 生活 餐飲業大崩盤 桃園4家老餐廳歇業 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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