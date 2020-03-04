高雄前鎮河高公截流站河面出現大量死魚，高巿府環保局上午派員巡查沿線皆為住宅區，現場檢測pH 7.44、水溫25.9℃、導電度960μS／cm水質正常；但溶氧0.94 mg／L偏低，研判為日夜溫差大，水中溶氧不足，且近日鳳山溪汙水處理廠曾報備將廢水排入河川，使河川溶氧更加缺乏，導致魚群死亡。

(中時 )