泰要求入境台人強制隔離 外交部：已修正 14:282020/03/04 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 泰要求入境台人強制隔離 外交部：已修正。圖為泰國。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰國公共衛生部長差瓦拉3日於臉書發文，將台灣與日本、德國等列為「危險傳染病疫區」，要求入境者強制隔離40天。中央流行疫情指揮中心表示，已澄清該隔離限制，泰國政府也進行修正。 外交部亞太司副司長蘇瑩君表示，泰國政府表示，該貼文只針對前往泰國的外國人，若有疑似症狀、與患者密切接觸，應在醫院隔離、嚴格採取自主隔離。若泰國人、外國人曾前往疫區，且未出現疑似症狀，應配戴口罩，避免出席大型活動，進行自我觀察。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時 ) #泰國 #強制隔離 #疫區 #隔離 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 基市居家檢疫關懷中心 周日啟動 04:102020/02/29 地方新聞 傻眼！10人藏貨車去復工！一查都是來自疫區 19:062020/02/29 社會 韓國居家隔離包吃這些！台韓PK這縣市勝了 23:422020/02/29 娛樂 台灣唯一到義大利米蘭時裝周KOL 曝新冠肺炎回台隔離狀況 22:002020/03/01 娛樂 掃墓季嚴峻時刻 04:102020/03/02 論壇廣場 疫情面前的兩岸溫情 04:102020/03/02 時論廣場 濃情化不開 旅日情侶堅搬來與男友隔離竟獲准 13:052020/03/02 生活 情侶隔離難捨 戶籍不同准同住 04:102020/03/03 地方新聞 黃偉哲：台南力求做到「沒時間差」疫情傳達 11:472020/03/04 生活 港生像逃難般來台 14天隔離「沒想像中難熬」 13:442020/03/04 生活 生活熱門新聞 劉真自發性腦出血開顱 代表病情嚴重了 - 生活 劉真續發性腦出血 恐等不到關鍵生機 - 生活 直播》新冠肺炎再添150疑似個案 確診維持42例 - 生活 餐飲業大崩盤 桃園4家老餐廳歇業 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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