泰國公共衛生部長差瓦拉3日於臉書發文，將台灣與日本、德國等列為「危險傳染病疫區」，要求入境者強制隔離40天。中央流行疫情指揮中心表示，已澄清該隔離限制，泰國政府也進行修正。

外交部亞太司副司長蘇瑩君表示，泰國政府表示，該貼文只針對前往泰國的外國人，若有疑似症狀、與患者密切接觸，應在醫院隔離、嚴格採取自主隔離。若泰國人、外國人曾前往疫區，且未出現疑似症狀，應配戴口罩，避免出席大型活動，進行自我觀察。

(中時 )