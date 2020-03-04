伊能靜回擊沒禮貌網友。（圖／翻攝自伊能靜微博）

伊能靜今(4日)稍早在微博發長文慶祝52歲生日，沒想到引來沒禮貌網友諷刺寫下：「老女人就不要出來做妖了」，而伊能靜也不是省油的燈，回擊：「替你感到悲哀，你母親沒有教育你要有教養嗎？」

伊能靜今發長文分享52歲生日過得很知足，重要的三個人老公、兒子、女兒都讓她的人生更豐富幸福，尤其兒子小哈利今年被兩所名校錄取，讓伊能靜第一時間開心大哭，原本生活浪漫有如公主的她，遇上老公秦昊更是「棋逢對手」，「我不戀愛，在婚姻裡，有更大的愛會滋生，不再是兩個人，而是一群人，因我們共同的努力而一起過美好的生活。」

然稍早有網友酸她「老女人別出來做妖」，讓伊能靜氣的回罵對方沒教養，「男人為了當皇帝創下了女人老了不值錢的概念，你貶抑同樣的女性為了什麼？再青春貌美沒有教養也只是醜陋的皮囊。」並說替對方感到羞恥，希望他早點學會禮貌和尊重女性。

(中時電子報)