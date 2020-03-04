即將在3月21日發行全新專輯《絕類》的光良，最新抒情主打〈反方向〉MV將在3月5日於星娛音樂及光良YouTube、臉書官網首播。延續上一首主打〈里程．旅程〉探討人生旅程的課題，再次找來才子Hush操刀的新歌〈反方向〉，主要是在講經歷過旅程淬鍊後對自己每個階段的回顧及反思，藉著心靈旅程達到自我療癒。

新歌〈反方向〉再次找來才子Hush操刀。（圖／星娛音樂提供）

儘管歌曲調性與新專輯探討人生價值觀契合，但從曲風到詮釋風格卻都跳脫以往光良情歌模式，在新歌〈反方向〉把血液裡的叛逆因子發揮到極致的光良，嘗試挑戰奔放狂野的英倫搖滾不說，還應製作人慫恿把原本副歌再升KEY飆高音！

MV也首次顛覆以往情歌王子形象演出象徵束縛限制的綑綁戲碼，被一層層繩索捆住要掙脫的光良宛如在MV上演普遍級的「光良的50道陰影」，打趣形容像在拍恐怖片的光良表示：「這50道陰影就是日常的困難與挫折，只要不服輸終究能掙脫心靈束縛而自由自在地發揮。」

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(中時電子報)