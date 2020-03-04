由陸星韓東君、陳瑤主演的古裝玄幻劇《無心法師3》中相愛相殺，陳瑤在前兩季分別詮釋女角岳綺羅和男角小丁貓，第三季竟直接挑戰一次分飾男女角，飾演姊弟柳青鸞、柳玄鵠，只見她劇中忽男忽女，慘遭韓東君摸胸又偷桃驗身，惹網友爆笑：「摸姊姊又摸弟弟，真是無心之過！」 韓東君與陳瑤終被官方認證CP，兩人私下感情好，陳瑤在微博以「How are you？」與韓東君打招呼，遭韓東君回「How old are you？」（意指怎麼老是你），戲裡戲外交情都讓粉絲相當關注。

陳瑤假扮弟弟遭韓東君摸胸又偷桃。 (愛奇藝台灣站提供)

陳瑤劇中扮演的姊姊柳青鸞為取得科舉假扮成弟弟柳玄鵠，在文壇大會上對詩比試，然而對手卻都在贏過青鴛後身亡，使得她被演出無心法師的韓東君懷疑是兇手，也意外發現女主角女兒身的真相，沒想到隔天又在酒樓裡撞見她的弟弟柳玄鵠與女子把酒言歡，令韓東君十分困惑，竟大膽出手摸桃驗身，忽男忽女的狀態讓他難辨雄雌，回憶前日摸胸觸感：「有胸肌？不可能那麼軟啊。」

《無心法師3》故事講述千年前無心(韓東君飾演)與岳綺羅(陳瑤飾演)早已邂逅，兩人糾纏千年的緣分將層層解開，本季的無心不老不死外也不會失憶，沉重記憶壓在身上讓他無比痛苦，一心求死時偶然遇見柳青鴛與柳玄鵠姊弟(陳瑤飾演兩角)，將解開兩人千年之謎。該劇將於每週二、三晚上八點在愛奇藝台灣站播出。

陳瑤劇中飾演姊弟兩角，以特效完成胸肌模樣。 (愛奇藝台灣站提供)

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(中時電子報)