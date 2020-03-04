警政署打擊假訊息案件從1月23日起迄今，刑事警察局與各警察機關已經偵辦新冠肺炎相關假訊息178件，目前移送79件112人，主要是為了避免影響疫情控制與造成民眾恐慌。

警政署刑事局副局長朱宗泰表示，近期發現46起案件有IP位置在境外、使用簡體字與語法疑似大陸用語（小區、保安等），研判應係境外（大陸）人士使用帳號透過VPN（虛擬帳號）跳板方式所發送不實訊息，這些偽造、竄改行政機關公文書以混淆民眾。

例如「竄改行政院公文：『大家可以免費去醫院領十張口罩』」、「疫情失控，臺北派軍隊鎮壓」、「總統府公文頒布，禁止流傳新冠肺炎訊息的相關命令」、「台中現在是人間煉獄，總統說生化軍已經在作戰了」等，

朱宗泰強調，這些都是假訊息、假圖片、假公文，民眾要特別注意辨識，也不要轉傳，並且可多運用LINE搜尋官方帳號「疾管家」，或是撥打防疫專線1922或向各地衛生單位洽詢，不要道聽塗說，隨意傳播假訊息。

(中時 )