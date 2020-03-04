刑事局中部打擊犯罪中心4日宣布偵破彰化地區非法借貸重利集團案。（盧金足攝）

非法借貸重利集團成員獲利驚人，還買進口名車代步，出手闊綽。（盧金足攝）

警方偵破彰化地區非法借貸重利集團案，提醒若民眾發現有超過法定放貸利率時務必向警方糾舉不法，維持社會秩序。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

非法借貸重利集團利用合法申請登記營業及一般民眾普遍不知合法利息額數之機會，對借款人超收利息以收重利，危害民眾權益。（盧金足攝）

刑事警察局中部打擊犯罪中心4日宣布偵破彰化地區非法借貸重利集團案，許、黃兩名主嫌等20名成員，以當舖周轉現金為餌，對急於借錢的被害人重利放貸，借款利息每月2.5％，換算年息超過90％；被害人無法支付高額利息時，至其家中噴漆、叫囂，受害上千人，放貸破億元，自2018年迄今回收不法利息上千萬元；警詢後全案依涉嫌《刑法重利及組織犯罪防制條例》等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

刑事警察局偵查第六大隊（第五隊）2019年4月29日偵辦一件槍砲案，在搜索時起獲制式手槍及子彈等證物，意外發現嫌犯所屬當鋪涉嫌從事非法重利放貸犯罪，嚴重危害社會治安，影響金融秩序甚鉅，且該當鋪內部分工結構縝密，相關證物分處藏放，報請檢察官指揮擴大偵辦。

經刑事警察局蒐證，專案小組2月25日持彰化地方法院搜索票，分赴彰化縣及台南市等處執行搜索，查獲37歲黃姓犯嫌及35歲許女等20餘人，查扣現金526萬餘元、金元寶、手機、電腦、客戶資料、傳單、新人教學本、本票、監視器、鋁棒及數10部汽機車等證物。

刑事警察局偵查第六大隊第五隊隊長賴英門表示，許、黃主嫌等成員，透過報章、發送傳單及手機通訊軟體貼文方式

，以「現金」周轉為餌，對急迫、輕率、無經驗被害人重利放貸，約定借款利息為每月2.5％，先預扣1個月利息，巧立名目收取手續費、設定費及倉棧費等數千元之費用以牟利，換算年息多超過90％。

當被害人無法支付高額利息時，當舖業務會以電話傳訊息恐嚇，再至被害人家中噴漆、叫囂等手法造成被害人壓力，非法借貸重利集團以經營當鋪的店號稱為業務店，招收大批業務人員發傳單攬客，借貸若有被害人無力償還時，要求業務人員承擔償還呆帳。

警方調查發現，若被害人仍無法還款，該集團還會強押被害人上車，帶至當舖樓上逼迫簽立本票及車輛抵押同意書，將被害人抵押車輛扣回藏放在當舖專用倉庫，定期變賣換現

，經初步清查發現，重利受害人上千人，已放貸破億元，自2018年到今年初回收不法利息高達上千萬元。

嫌犯所屬當鋪涉嫌從事非法重利放貸犯罪，還對來借錢的被害人，機車放在當舖專用倉庫，還巧立名目收取倉棧費，還稱可以出借「金元寶」，再以金元寶來借貸。

警方搜出制式手槍和子彈，也查到「新人教學手冊」，當舖業務員其教戰手則誘使被害人高利貸，而且當鋪老闆與會計獲利驚人，還買進口名車代步，出手闊綽。

賴英門指出，該當舖業者利用合法申請登記營業及一般民眾普遍不知合法利息額數機會，對借款人超收利息以收重利，危害民眾權益，民眾真有臨時借貸需要，不便向銀行申請貸款時，要審慎小心選擇當鋪等金融機構，仔細確認利息計算方式，及是否超過自身償還能力，以免陷入錢坑無底洞。

(中時 )