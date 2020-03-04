今年大學個人申請入學，二階甄試首度試辦理視訊面試，共有24校188個系組參與，限定就讀離島地區（澎湖、金門、馬祖）高中的學生參加，讓他們省去來回奔波及搭機、住宿的費用。

今年大學個人申請將於3月23日起受理報名，通過第一階段篩選的考生，須參加二階甄試。今年有一個新增做法，那就是讓金門、馬祖及澎湖地區的學生可不用到台灣來參加二階甄試，而是透過視訊面試方式來完成，報名費不變。

今年共有政大、中興、成大、中山、東吳等24校的188個系組辦理離島視訊面試，當學校看到有來自澎湖、金門、馬祖的考生時，會主動詢問他們是否想在離島進行視訊面試，如果不願意，也可以像傳統一樣到台灣的學校來面試。

對於離島視訊面試，招聯會協調離島的大學提供視訊面試的場地和設備，金門地區在金門大學、澎湖地區在澎湖科技大學、馬祖地區在海洋大學馬祖校區舉行，各校系的甄試時間將錯開。

銘傳大學有40多個系組讓離島生視訊面試，是最多的學校。銘傳大學教務長遲文麗表示，他們有台北、桃園、美國、金門及馬祖等5個校區，每周開行政會議，都是透過視訊方式舉行，學校已經很習慣這一套作業模式。

遲文麗說，離島生到台灣參加大學個人申請二階甄試，搭飛機、住宿都要錢，而而且若報考多個系，可能還要來回台灣幾次，相當辛苦。因此，銘傳幾乎所有的系都願意為離島生辦理視訊面試，以讓他們減少奔波之苦。

(中時 )