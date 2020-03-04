統一(1216)挾著民生內需未受疫情影響，今日股價以平盤出後，受多頭力挺，回補3月2日空方缺口，尾盤收在73.5元，漲幅2.08%。

統一除了有民生內需商機外，集團旗下美麗事業董事長是由統一董事長羅智先夫人高秀玲親自擔任，近年在集團業績逐漸攀升，並在國際獎項方面大放異彩。「我的美麗日記」面膜中的「蜜若藍超能補水面膜」繼去年上市就奪下全球美妝最高榮耀--法國維多莉亞美妝大賞「最佳面膜」殊榮後，2020年再度受到被譽為「全球美妝大獎Pure Beauty Global Awards」的入圍肯定，首度報名就從上千個全球美妝商品中脫穎而出。

統一集團表示，「蜜若藍超能補水面膜」即將在美國、新加坡、日本市場上市，期待成為海外市場的重量級明星商品。統一集團指出，我的美麗日記中的「蜜若藍超能補水面膜」，添加珍稀賦活保濕成分-蜜若藍以及三種珍稀植物油，透過多重乳化技術打造2:8黃金比例精華蜜，重現肌膚透亮水嫩。

(時報資訊)