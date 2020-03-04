新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，針對大型活動到底能不能舉辦的群聚相關指引，內政部長徐國勇4日在立法院備詢時表示，相關規定是由中央疫情指揮中心做相關訂定，草案是以1千人為大型活動的指標，且不分室內外，希望所有大型活動都能夠避免。指揮中心指揮官陳時中則表示，要辦活動人和人之間距離要相隔1公尺，明天指引將會出爐，

陳時中表示，相關指引，以前都有訂定相關指引，但隨著疫情變化，希望更明確，我們訂定七月持續營運的指引以及集會指引，今天下午會經各部會研討後通過明天就會發布。

陳時中說，相關指引社會都期待很明確，幾個人就要怎樣，現在目前來說，我們認為多樣態型態下，能做柔性的指引，尤其集會遊行要評估必要性，是否非要辦不可，若要辦時要怎麼辦，要進行風險評估，對於相關參與人員的掌握度，包含旅遊史，接觸史，可以掌握的越清楚越好，

場地部分，人與人之間的擁擠度，要保持一公尺以上距離，越通風越注意並要主義有沒有準備相關應變計畫，包含發生任何突發要有適當隔離所，醫療人員可以和衛生單位聯繫，最好要有醫療資源在其中，才能確保安全，

企業指引也分兩個部分，社區有感染或是傳播的情框辦公營運如何處理，是否禁止等會訂出來。

(中時 )