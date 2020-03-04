為避免新冠肺炎疫情擴散，交通部宣布4日起需居家檢疫者，入境返家不得搭乘大眾運輸，桃捷公司宣布將拒載從三級旅遊警示國家入境者，首日約有290人，但返國民眾若不出示護照、機票，難以辨識，桃捷公司強調將加強引導，並協調機場公司、捷警協助落實。

桃捷公司董事長劉坤億4日在防疫會議中表示，中央流行疫情指揮中心通過交通部「居家檢疫者自機場返家交通方案」，4日零時起，從大陸、香港、澳門、韓國、義大利、伊朗等三級旅遊警示國家入境者，不得搭乘大眾運輸工具，宣導期一周，11日起若違反規定，可開罰10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

劉坤億說，已於A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站，設置宣傳告示立牌，搭配人員引導，以親友接送為第一優先，或搭乘機場排班計程車及租賃車，以點對點方式從機場返家，降低傳播疫情風險，預估首日從三級旅遊警示國家入境者約有290人、出境2182人。

但員工坦言進出站只要購買票卡或刷電子票證，沒有公權力要求出示護照或機票等足供辨識來源國的相關證件，落實執法恐有困難，擔憂罰則形同虛設。桃捷公司強調，將和機場公司協調，研議以提前分流等方式，引導到親友接送或排班計程車區域。

劉坤億強調，目前已增加捷運警察常駐部署，加強旅客宣導，除要求從A12、A13搭乘捷運旅客全程戴口罩，也鼓勵旅客向站務人員檢舉，若發現違規將協同保全或捷運警察處辦，最高可開罰100萬元，呼籲旅客不要以身試法。

(中時 )