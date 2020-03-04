台灣11人以色列旅遊團因與鑽石公主號確診者同班機，遭要求出境後，日前抵台，其中1人出現呼吸道症狀送醫。中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，該民眾二採陰性，已可返家進行14天的居家隔離。

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(中時 )

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