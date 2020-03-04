沒中鏢！以色列返台發燒婦二採陰性 14:372020/03/04 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 我國前往以色列旅遊的旅行團，在入境以色列時，因為同班機的以色列旅客咳嗽不止，被確診為感染新冠肺炎，全團被以色列政府要求中斷行程，提前離開以色列，團員在2日傍晚搭乘包機返抵桃園機場。（陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣11人以色列旅遊團因與鑽石公主號確診者同班機，遭要求出境後，日前抵台，其中1人出現呼吸道症狀送醫。中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，該民眾二採陰性，已可返家進行14天的居家隔離。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時 ) #採陰 #居家隔離 #以色列 #發燒 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 基市居家檢疫關懷中心 周日啟動 04:102020/02/29 地方新聞 與確診赴日男同團 基隆4人急居家隔離 12:002020/02/29 生活 韓國居家隔離包吃這些！台韓PK這縣市勝了 23:422020/02/29 娛樂 防疫便利貼5 》 居家隔離＆檢疫、自主管理一次看懂 10:002020/03/01 生活 新冠病毒超狡猾 3採陰後才能解隔離 18:172020/03/01 生活 居家檢疫隔離趴趴走 波麗士布網 04:102020/03/02 社會新聞 基隆居家隔離 熱戀情侶分不開 12:332020/03/02 生活 濃情化不開 旅日情侶堅搬來與男友隔離竟獲准 13:052020/03/02 生活 新竹縣長楊文科邀6大醫院院長召開防疫整備會議 16:412020/03/02 生活 陸復陽頻傳 醫界促改3採陰 04:092020/03/04 焦點新聞 生活熱門新聞 劉真自發性腦出血開顱 代表病情嚴重了 - 生活 直播》新冠肺炎再添150疑似個案 確診維持42例 - 生活 劉真續發性腦出血 恐等不到關鍵生機 - 生活 餐飲業大崩盤 桃園4家老餐廳歇業 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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