台灣11人以色列旅遊團因與鑽石公主號確診者同班機，遭要求出境後，日前抵台，其中1人出現呼吸道症狀送醫。中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥表示，該民眾二採陰性，已可返家進行14天的居家隔離。

(中時 )