台北地檢署偵辦王立強共諜案，除對中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦2人限制出境，檢方後續追查，再對嫌疑犯林旭、蘇劍鋒限制出境。林、蘇2人自認與本案無關聲請解禁，但台北地院認為2人嫌疑重大，有逃亡能力，裁定駁回。

王立強去年接受澳洲媒體採訪，自曝來台從事情報工作並介入九合一大選，向心、龔青夫婦是他頂頭上司，夫婦倆去年11月24日要從桃園機場離境時，當場遭調查局國安站攔截約談，依違反國安法「發展組織」移送北檢，檢察官複訊後諭知夫姨倆限制出境。

檢方後續追查，根據案情發展，另以被告身分分別密訊林旭、蘇劍鋒2人，訊後也諭知限制出境，2人自認與本案無關，日前向法院聲請解禁，身分及遭約談一事卻也因此曝光。

林旭表示，他與向心夫婦租房，只是單純房客，承租相關事務都透過仲介處理，與向心夫婦沒有關聯，也沒違反國安法；他是香港某公司的負責人及某協會會長，若被限制出境，將造成公司財產損失，董事一職也會被罷免。

蘇劍鋒則表示，他與向心夫婦沒有關係，也沒有違反國安法，因為被限制出境，在中國境內事業停擺多時，若持續被禁，公司將遭受巨大損失。

法官函旬檢方意見，承辦檢察官回覆指出，林、蘇2人為外國籍，有多次出入境紀錄，極可能逃居海外防免偵、審，共諜案尚有證據待查，考量本案對國家之危害性、國家刑罰權遂行等公益，建請駁回聲請。

法官認為，依2人經濟能力、生活經歷，顯有逃亡能力，依據檢方回覆的相關卷證，可認涉犯有期徒刑7年以上重罪嫌疑重大，且現今電子通訊產品發達，2人未被限制通訊、行動自由，業務可透過影音通訊方式，或委由他人代為處理，遂裁定駁回。

(中時 )