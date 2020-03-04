亞太電信4日宣布，三星首批在台灣引進的5G手機S20系列，包括S20、S20+、及S20 Ultra，3月10日中午12：00起在亞太電信全台實體、數位門市同步開放限量預購。

亞太電信特別將S20購機合約期從30個月縮短至18個月，手機專案價不變約期少綁一年，以Galaxy S20 128GB為例，月付996元，綁約30期，專案價20,990元，搭配「減約好生活」專案，月付999元，綁約18期，專案價同樣為20,990元，合約期間內共省下11,898元，限新申辦和攜碼用戶。

另外，「Gt VIP尊爵菁英」老客戶續約優惠最高折價8,000元。

「減約好生活」專案月付999元，除約期縮短至18個月，享有4G上網吃到飽、網內通話免費、網外／市話400分鐘通話。

亞太電信表示，3月16日前預購並完成取貨，於Samsung官網登錄，S20享「Samsung無線閃充行動電源10,000mAh」（市價2,490元）及1,500元配件購物金，S20+及S20 Ultra送「Samsung Galaxy Buds+真無線藍牙耳機」（市價5,490元）。若錯過預購，開賣後於Samsung官網登錄，不限型號贈「Samsung無線閃充行動電源10,000mAh」與1,000元配件購物金。

Galaxy S20、S20+和S20 Ultra螢幕尺寸分別為6.2吋、6.7吋與6.9吋，近乎無邊框的Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X O極限全螢幕，支援超清晰夜拍，搭載8K高畫質攝影及一鍵拍錄技術，在AI智慧相機技術的加持下，提供使用者定格精彩瞬間，並全面支援最新5G網路，讓使用者在體驗遊戲、影片，及瀏覽網頁時能有更豐富的使用感受。

其中，專業級旗艦智慧手機S20 Ultra，規格、功能更強，搭載後置四鏡頭主相機，支援100X超高倍變焦，採用1億800萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭、4800萬畫素遠距鏡頭與ToF景深鏡頭，配置大容量5000mAh電池。

(工商 )