林宥嘉2012年和鄧紫棋於金曲獎高調牽手，等同公開宣告戀情，不過於兩年後黯淡分手，如今林宥嘉已和丁文琪共組家庭，鄧紫棋和造型師男友也穩定交往，至於兩人當初分手分得難看，據悉是鄧紫棋不贊同婚前性行為，才埋下分手導火線。

鄧紫棋和林宥嘉交往4年分手，當時被爆她在私人臉書控訴男方5宗罪，分別是「厚臉皮、虛偽、劈腿」等，不過詳細分手原因則是眾說紛紜，根據《鏡週刊》報導，鄧紫棋是名虔誠基督徒，相當不贊同婚前性行為，更透露男友求歡也會斷然拒絕，當時被媒體詢問時，也坦承多次拒絕過林宥嘉，被推測可能因此釀成2人分手主因。

而當年林宥嘉宣布和丁文琪結婚時，鄧紫棋直言：「沒有特別想講的，Thanks」，似乎不願對舊愛做出任何評論，不過兩年前林宥嘉宣布即將當爸喜訊時，她則大方祝福：「希望他們能3年抱2個，加油加油」，看來已經放下對舊愛的恩怨。

(中時電子報)