國民黨考紀會今天發出開會通知，將於後天6日召開會議，代理主委周守訓表示除了討論黨內選舉選風問題外，是否討論傅崑萁案要看考紀會同仁整理資料進度。傅崑萁之妻花蓮縣長徐榛蔚被詢及考記會將開會時表示表示沒聽說，「我想一切順其自然」。

身為國民黨中常委的徐榛蔚是在出席昨日國民黨中常會前被問到對此事看法，另外兩位中常委姚江臨和蕭景田也表示不知道考紀會要開會。

青年團長中常委田方倫則說，就他所知，考紀會的會議有可能討論最近有人檢舉黨內選舉黑函送禮請客問題，是否偷渡無黨立委傅崑萁恢復黨籍案，代理主委周守訓應先講清楚，不要東躲西藏，考記會都是依既定議程討論的。至於考記會為何在主席選前一天開？他認為也是因為周守訓上周才上任，作業需時間。

怎麼看黨主席選舉江啟臣表示被抹黑？田方倫認為要把抹黑者挑出，他相信不是郝營或江營自身所為，長期以來網路上有太多不利國民黨言論，由國民黨外的有心人士反串挑撥提出的機率較高。蕭景田則認為，黨內選舉若出現黑函很不好，呼籲郝江雙方各自正面闡述理念。姚江臨則說沒看到黑函，不知是否黨內放的，不過只要碰到選舉每個黨都會內鬥，民進黨也會。

(中時 )