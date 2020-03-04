國民黨主席補選倒數計時，候選人郝龍斌今天在臉書提出當選後，要團結合作、橫向聯繫，一定會作三件事，包括成立黨中央、智庫及立法院的三方平台，到15執政縣市了解地方問題及協助施政，主動蒐集及反饋社會關注之事。

郝龍斌強調團結合作，橫向聯繫，國民黨要上下一心打團體戰。他說，立法院與縣市議會是最重要的戰場，黨中央要全力協助發揮戰力，監督執政黨。黨中央協助十五個縣市政府把市政工作做好，這就是國民黨爭取民眾支持認同的機會。

未來，有三件事情他一定要做。第一、落實貫徹黨中央、智庫、立法院成立一個三方平台，讓立法院充分發揮戰力，對所有社會關心的議題，我們都會全力地透過智庫提供資料與彈藥，黨中央政策會提供即時資訊，讓立法委員能無後顧之憂的發揮最大戰力。

第二、黨中央會到各縣市去，跟十五個國民黨執政的縣市政府，了解地方上的問題，透過黨跟各縣市政府的力量全力協助，解決問題，讓縣市首長的施政能夠做的更好。

第三、只要與民眾有關，社會上所關心的事情，我們也會主動蒐集與反饋，讓整個黨更接地氣，將民眾關注之事情做好。

他強調，國民黨就是要團結合作，呼籲黨員投票給他，他會憑能力、態度及歷練，讓國民黨光榮再現。

(中時 )