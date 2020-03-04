受到新冠病毒疫情延燒，導致店家訂貨趨於保守，拾荒長者可以撿拾的紙箱、鐵罐與寶特瓶的數量屈指可數，許多店家也擔心拾荒者是否會帶來傳染，紛紛暫時取消店內回收，相較過去1天約可獲得上百元，現在的拾荒長輩一天平均回收收入僅有約50元。

如獨居的劉阿嬤平日靠拾荒與賣水餃維生，近期阿嬤得了乳癌，中華民國老人福利關懷協會協助辦理住院與相關手續後，阿嬤卻一直想出院，擔心負擔不了醫療費，協會希望讓阿嬤安心照顧好身體，出院後將提供阿嬤新的推車。

中華民國老人福利關懷協會服務的清寒長輩中有一成是「拾荒者」，他們不同的是肩負著撐起家的重擔，邀請社會大眾一同支持推動「愛食不荒」計畫，讓長輩有一個乾淨、舒適的生活環境與基本的生活必需用品外，也讓長輩們能靠自己與大家的力量，撐起一個家。

捐款可洽：http://www.ewca.org.tw/m/406-1689-89675,r2085.php。

(中時 )